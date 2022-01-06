Фьюри выразил желание провести боксёрский поединок с Нганну. Фрэнсис ответил

Чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри выразил желание провести боксёрский поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Кто бы хотел, чтобы я сражался с этим монстром по правилам бокса и в перчатках для ММА?» — написал он в своём «твиттере».
Ответ Фрэнсиса Нганну не заставил себя долго ждать.
«Как насчёт правил для смешанных единоборств и боксёрских перчаток? Я могу оказать тебе такую услугу», — написал Нганну, ретвитнув запись Фьюри.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
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