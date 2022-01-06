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Порье: моя жена и мой тренер по боксу сказали мне одно и то же после поражения от Оливейры

Порье: моя жена и мой тренер по боксу сказали мне одно и то же после поражения от Оливейры
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал о реакции его жены на поражение от Чарльза Оливейры в титульном поединке в UFC. По словам Порье, его жена и его тренер по боксу сказали ему одинаковые вещи.

«Моя жена Джоли и мой тренер по боксу сказали мне одинаковые вещи — что поддерживают меня на сто процентов. Что бы я ни хотел сделать, с правильным настроем я могу победить кого угодно в мире, как они сказали мне. Они оба сказали мне одни и те же вещи», — приводит слова Дастина Порье BJPenn.

Последний бой Порье провёл на турнире UFC 269 с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.

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