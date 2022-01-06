Чендлер хочет провести бои с Порье и Макгрегором

Боец UFC Майкл Чендлер рассказал о том, кого бы он хотел видеть в качестве своих соперников по следующим боям в промоушене. Американец назвал в списке потенциальных соперников соотечественника Дастина Порье и экс-чемпиона лиги Конора Макгрегора.
«Именно этого я и хотел, когда пришёл в UFC. Я хотел сражаться с лучшими. Порье был одним из тех, кого я просил в самом начале, но он отказался. У меня нет проблем с этим. Он был в топе дивизиона, а я только пришёл в UFC. Он всегда был в списке. Я уважаю его. Я им восхищаюсь. Я хотел бы посоревноваться с ним.
Кто ещё? Очевидно, Конор, я уже говорил об этом. Думаю, бой между мной и Конором был бы грандиозным событием. Хочу, чтобы моя карьера строилась именно на таких статусных боях», — приводит слова Чендлера MMAFighting.
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