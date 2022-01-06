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Ти Джей Диллашоу: мне не терпится вернуться в октагон

Ти Джей Диллашоу: мне не терпится вернуться в октагон
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал о восстановлении от травмы колена, полученной в поединке с Коди Гарбрандтом.

«Мне не терпится вернуться в октагон. Восстановление идёт полным ходом, спасибо врачам, физиотерапевтам и стволовым клеткам. Всё ещё требуется какое-то время, но этот зуд уже возвращается ко мне», — написал Диллашоу в своём «инстаграме».

Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.

24 июля 2021 года Диллашоу вернулся в октагон, отбыв дисквалификацию. Соперником американского бойца был Кори Сэндхаген. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей. Он одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

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