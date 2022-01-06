«Худшие шесть раундов». Томми Фьюри раскритиковал бой Джейка Пола с Вудли

Британский боксёр Томми Фьюри поделился мнением о бое между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Тайроном Вудли. Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом. Изначально с Полом должен был драться именно Фьюри, однако он снялся с боя из-за травмы.
«Честно говоря, на это было ужасно смотреть. Даже комментаторы, не знаю, в каком раунде, сказали, что им становится тяжело наблюдать за боем. Они шутили между собой, говоря: «О, интересно, а кто выиграл раунд? Ну, никто. Никто же не нанёс удар. Никто». Есть ощущение, что они оба пытались вести бой с тенью друг перед другом. Никто не хотел идти вперёд или делать хоть что-то. В том бою был всего один удар. Но что касается шести раундов, это были худшие шесть раундов. Никакой идеи и никаких мыслей в бою», — цитирует Томми Фьюри MMAFighting.
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