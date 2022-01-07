«Всё, что у меня было». Чимаев показал, как жил в 2019 году

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новую запись в своём «инстаграме».



«2019-й год. Это всё, что у меня было. Вот как-то так, ребята, меняйте свою жизнь сами. Никто за вас это не сделает», — подписал видеозапись Хамзат Чимаев.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.



Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.