Артур Бетербиев: отдыхаю, но про тренировки не забываю

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.



«Я сейчас отдыхаю, встречаюсь с друзьями, но и про тренировки не забываю», — подписал фото Бетербиев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

Напомним, последний поединок Бетербиев провёл с американским бойцом Маркусом Брауном. Противостояние состоялось в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершилось победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.