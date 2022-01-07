Артур Бетербиев: отдыхаю, но про тренировки не забываю
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.
«Я сейчас отдыхаю, встречаюсь с друзьями, но и про тренировки не забываю», — подписал фото Бетербиев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».
Напомним, последний поединок Бетербиев провёл с американским бойцом Маркусом Брауном. Противостояние состоялось в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершилось победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
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