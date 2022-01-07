Хамзат Чимаев дал согласие на бой с Гилбертом Бёрнсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал согласие на бой с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом. Об этом рассказал сам Хамзат, разместив соответствующий пост в «сториз» своего «инстаграма».



«9 апреля», — спросил Бёрнс Чимаева.



«Да, брат. Договорились», — ответил Хамзат.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Что касается Бёрнса, то он в последний раз сражался в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.