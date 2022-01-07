Ислам Махачев поддержал народ Казахстана

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поддержал казахский народ. Соответсвующий пост Ислам разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Братский народ Казахстана. Пусть Всевышний убережёт вас от всего плохого», — написал Махачев.

В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение.



В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для российского бойца эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.