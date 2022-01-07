Хабиб показал продукты питания собственного производства
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в «сторис» своей страницы «Инстаграма» показал продукты собственного производства.
На фото можно увидеть огурцы, помидоры, куриные яйца и сыр. «Вот это всё — собственное производство. Сыр — овечий», — написал Нурмагомедов.
Напомним, ещё будучи действующим спортсменом Хабиб говорил, что в будущем планирует заниматься сельским хозяйством. Сейчас Нурмагомедов сосредоточен не только на этой деятельности. Не так давно Нурмагомедов занялся развитием собственного промоушена Eagle FC, который в 2022 году будет проводить поединки уже и в США. Кроме того, Хабиб запустил собственного оператора мобильной связи, специальное приложение для тренировок и бренд протеиновой продукции.
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