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Экс-соперник Фьюри рассказал, как Усику победить Тайсона

Экс-соперник Фьюри рассказал, как Усику победить Тайсона
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Бывший соперник Тайсона Фьюри, известный тяжеловес Отто Валлин поделился мыслями о возможном противостоянии британца с Александром Усиком. Швед рассказал, что нужно делать украинцу, чтобы одолеть Фьюри.

«Я думаю, для Александра очень важно будет бить Фьюри по корпусу. Тайсон — крупный парень и ему проще бить по корпусу, нежели попасть в голову, так что нужно сосредоточиться на работе по нижнему этажу. Необходимо суметь пройти джеб Фьюри, потому Усику нужно будет хорошо двигать корпусом и работать на ногах, в чём он очень хорош. Нужно сближаться с Тайсоном, обрезать углы и работать по корпусу», — рассказал Валлин в интервью, размещённом на канале «Два Боковых/Two Sides в YouTube.

Напомним, Валлин встретился с Фьюри в сентябре 2019 года и едва не сотворил сенсацию. Тогда он нанёс британцу рассечение и выиграл первую половину схватки, но впоследствии Фьюри прибавил и оформил победу по очкам.

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