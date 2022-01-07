Тренер рассказал, как Ган нокаутировал Нганну ударом колена в печень

Известный тренер Фернанд Лопес поделился подробностями спарринга, который однажды произошёл между чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и временным чемпионом промоушена Сирилем Ганом.



«Сириль не хотел, чтобы я публиковал весь отснятый материал, потому что конкретно на той тренировке Фрэнсис Нганну получил удар коленом в печень и упал. Я был вынужден остановить тренировку. Фрэнсис лежал на спине. Если он скажет, что это неправда, я опубликую весь отснятый материал. Но мой контент-менеджер не хотел его публиковать, потому что в нашем спортзале есть такое понятие как приватность. Когда парни тренируются у нас, они ожидают, что ничего не выйдет наружу», — приводит слова Лопеса Low Kick MMA.

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