Титульный бой Джо Смита с Каллумом Джонсоном сорвался за несколько дней до его проведения

В ночь на 16 января в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоится турнир по боксу, организованный компанией Top Rank. В его главном событии должны были встретиться чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Джо Смит и претендент в лице Каллума Джонсона. Однако этот поединок сорвался менее за две недели до его проведения. Дело в том, что у Джонсона диагностирован COVID-19, сообщает Boxingnews24. Таким образом этот бой не состоится.

В Top Rank не намерены отменять бой Смита полностью. В компании надеются найти замену Джонсону. Среди возможных кандидатов на бой со Смитом — Леон Бунн, Андре Диррелл, Энтони Ярд и Баду Джек.

Напомним, что в этом же дивизионе титулами по версиям IBF и WBC владеет Артур Бетербиев, а пояс по версии WBA Super удерживает Дмитрий Бивол.