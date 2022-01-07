Вячеслав Дацик назвал дату боя с Зелимханом Дукаевым
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где представил постер поединка с Зелимханом Дукаевым.
«Проверим: масса или скорость. 28 января», — написал Дацик.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Вячеслава Дацика в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Вячеслав провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Противостояние завершилось в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.
Ранее Дацик прокомментировал слова соотечественника Алекандра Емельяненко, который заявил, что их очный бой должен состояться в середине или конце марта.
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