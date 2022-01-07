Никита Пресняков: у Панина что-то с лицом, будто вчера бухал сильно

Известный музыкант и артист Никита Пресняков прокомментировал победу в бою с популярным киноактёром Алексеем Паниным. Поединок состоялся в промоушене «Наше Дело» и прошёл по правилам бокса.



«Понравился этот опыт. Но не ожидал, что настолько легко всё пройдёт. Я готовился к какому-то поединку, учитывая, что это мой первый опыт. Готовился, чтобы весь свой максимум показать. Не спал, думал, что буду делать.У Панина что-то с лицом, будто вчера бухал сильно. Не думаю, что он падал специально, он же не настолько идиот», — сказал Никита Пресняков сразу после поединка.



Бой завершился уже во втором раунде после нокаута в исполнении Преснякова. Изначально результат противостояния не назывался.



Ранее Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал поединки с участием известного шоумена Никиты Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.

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