«Его нокаутировали 5 раз за последние 2 года». О'Мэлли объяснил отказ от боя с Гарбрандтом

Американский боец UFC Шон О'Мэлли объяснил, почему он отказывается от поединка с Коди Гарбрандтом.



«Чувак, Коди хочет, но он не получит бой со мной. Когда он это говорил, в его голосе можно было разобрать фразу «Хочу, э-э». Но этого поединка не будет. Ему нет смысла даже говорить об этом. За последние два года его нокаутировали пять раз. Так что боя не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Ему это нужно, но это не имеет смысла. Совершенно никакого смысла», — приводит слова Шона О'Мэлли BJPenn.



В ночь на 12 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил турнир UFC 269. В рамках основного карда американец Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пэйву.



Поединок продлился всего один раунд. Шон О'Мэлли одержал победу техническим нокаутом.



До этого бой Шона состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Моутинью. О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.