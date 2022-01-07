Алексей Панин прокомментировал поражение в поединке с Никитой Пресняковым

Российский киноактёр Алексей Панин прокомментировал поражение в поединке с известным музыкантом и артистом Никитой Пресняковым. Бой состоялся в промоушене «Наше Дело» и прошёл по правилам бокса.



«Я занимался зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог.



Давайте уберём профессиональных бойцов, пускай они долбятся отдельно. А мы будем приглашёнными звездами, Guest Stars, которые живут по своим правилам на этом проекте. Но продюсеры не захотели это сделать», — сказал Панин после боя.



Бой завершился уже во втором раунде после нокаута в исполнении Преснякова. Изначально результат противостояния не назывался.



Ранее Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал поединки с участием известного шоумена Никиты Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.

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