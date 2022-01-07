Алексей Панин прокомментировал поражение в поединке с Никитой Пресняковым

Российский киноактёр Алексей Панин прокомментировал поражение в поединке с известным музыкантом и артистом Никитой Пресняковым. Бой состоялся в промоушене «Наше Дело» и прошёл по правилам бокса.
«Я занимался зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог.
Давайте уберём профессиональных бойцов, пускай они долбятся отдельно. А мы будем приглашёнными звездами, Guest Stars, которые живут по своим правилам на этом проекте. Но продюсеры не захотели это сделать», — сказал Панин после боя.
Бой завершился уже во втором раунде после нокаута в исполнении Преснякова. Изначально результат противостояния не назывался.
Ранее Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал поединки с участием известного шоумена Никиты Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.
- 7 января 2022
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14
-
12:01
-
10:52
-
10:05
-
09:14
-
06:11
-
04:35
-
00:30
- 6 января 2022
-
23:49
-
22:48
-
22:03
-
20:55
-
19:05
-
18:08
-
16:25
-
15:47
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:35
-
12:41
-
12:19
-
12:16
-
11:36