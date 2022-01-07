Муслим Салихов снялся с боя с Мишелем Перейрой на турнире UFC Вегас 46

Российский боец UFC Муслим Салихов, выступающий в полусредней весовой категории, не примет участия в турнире UFC Вегас 46, сообщает MMAFighting. Соперником Салихова должен был стать Мишель Перейра. Как сообщает источник, Салихов был вынужден сняться с карда турнира, который состоится 15 января. В настоящее время в UFC работают над поиском замены для Салихова на коротком уведомлении. Причина снятия Салихова с боя пока неизвестна.
На счету Салихова пять побед в UFC подряд. В последнем поединке он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Тринальдо.
Мишель Перейра выиграл три боя кряду, в июле 2021 года он победил единогласным решением судей Нико Прайса.
Главным поединком турнира UFC Вегас 46 станет бой Келвина Каттара и Гиги Чикадзе.
- 7 января 2022
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14
-
12:01
-
10:52
-
10:05
-
09:14
-
06:11
-
04:35
-
00:30
- 6 января 2022
-
23:49
-
22:48
-
22:03
-
20:55
-
19:05
-
18:08
-
16:25
-
15:47
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:35
-
12:41