Муслим Салихов снялся с боя с Мишелем Перейрой на турнире UFC Вегас 46

Российский боец UFC Муслим Салихов, выступающий в полусредней весовой категории, не примет участия в турнире UFC Вегас 46, сообщает MMAFighting. Соперником Салихова должен был стать Мишель Перейра. Как сообщает источник, Салихов был вынужден сняться с карда турнира, который состоится 15 января. В настоящее время в UFC работают над поиском замены для Салихова на коротком уведомлении. Причина снятия Салихова с боя пока неизвестна.



На счету Салихова пять побед в UFC подряд. В последнем поединке он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Тринальдо.



Мишель Перейра выиграл три боя кряду, в июле 2021 года он победил единогласным решением судей Нико Прайса.

Главным поединком турнира UFC Вегас 46 станет бой Келвина Каттара и Гиги Чикадзе.