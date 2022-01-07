Стал известен следующий соперник Деррика Льюиса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис и австралийский боец Тай Туиваса встретятся в октагоне на турнире UFC 271, который состоится в Хьюстоне (США) 13 февраля 2022 года, сообщает MMAFIghting.



Деррик Льюис в последнем поединке на турнире UFC Fight Night 199 нокаутировал своего соотечественника Криса Дакаса. Бой завершился уже в первом раунде. Всего на счету Деррика Льюиса в смешанных единоборствах 26 побед и восемь поражений, а ещё один его бой признан несостоявшимся.



Что касается Туивасы, его последний бой прошёл в декабре 2021 года. Австралиец во втором раунде нокаутировал бразильца Аугусто Сакаи. Туиваса провёл в ММА 16 поединков, в которых одержал 13 побед и трижды потерпел поражение.