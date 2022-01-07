Стал известен следующий соперник Деррика Льюиса
Поделиться
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис и австралийский боец Тай Туиваса встретятся в октагоне на турнире UFC 271, который состоится в Хьюстоне (США) 13 февраля 2022 года, сообщает MMAFIghting.
Деррик Льюис в последнем поединке на турнире UFC Fight Night 199 нокаутировал своего соотечественника Криса Дакаса. Бой завершился уже в первом раунде. Всего на счету Деррика Льюиса в смешанных единоборствах 26 побед и восемь поражений, а ещё один его бой признан несостоявшимся.
Что касается Туивасы, его последний бой прошёл в декабре 2021 года. Австралиец во втором раунде нокаутировал бразильца Аугусто Сакаи. Туиваса провёл в ММА 16 поединков, в которых одержал 13 побед и трижды потерпел поражение.
Комментарии
- 7 января 2022
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14
-
12:01
-
10:52
-
10:05
-
09:14
-
06:11
-
04:35
-
00:30
- 6 января 2022
-
23:49
-
22:48
-
22:03
-
20:55
-
19:05
-
18:08
-
16:25
-
15:47
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:35
-
12:41
Партнерский контент