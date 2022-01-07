Холлоуэй отказался от боя с Волкановски. Поединок Ян — Стерлинг может возглавить UFC 272

Американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски, сообщает инсайдер Бретт Окамото в своём «твиттере».



По информации источника, Холлоуэй усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.



Поединок Волкановски и Холлоуэя должен был возглавить кард турнира. Наиболее вероятным претендентом на главный бой вечера теперь является противостояние россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга за титул чемпиона организации в легчайшем весе.



Волкановски провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.



Холлоуэй, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

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