Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холлоуэй отказался от боя с Волкановски. Поединок Ян — Стерлинг может возглавить UFC 272

Холлоуэй отказался от боя с Волкановски. Поединок Ян — Стерлинг может возглавить UFC 272
Комментарии

Американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски, сообщает инсайдер Бретт Окамото в своём «твиттере».

По информации источника, Холлоуэй усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.

Поединок Волкановски и Холлоуэя должен был возглавить кард турнира. Наиболее вероятным претендентом на главный бой вечера теперь является противостояние россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга за титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Волкановски провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Холлоуэй, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

Новость по теме
Пётр Ян подписал контракт с UFC на 6 поединков. Титульный бой состоится 5 марта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022