Стерлинг призвал UFC сделать его бой с Яном главным событием турнира 5 марта

Боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг отреагировал на снятие с боя американского бойца Макса Холлоуэя, который должен был встретиться с Александром Волкановски в главном событии турнира UFC 272, который пройдёт 5 марта в Лас-Вегасе. Стерлинг в соглавном поединке турнира должен сойтись с россиянином Петром Яном. На кону боя будет стоять пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Стерлинг призвал UFC сделать его бой с Яном главным событием турнира.
«Дайте мне разбить эту картофельную морду в главном событии», — написал в своём «твиттере» Алджэмейн Стерлинг.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
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