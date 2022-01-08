Физиев и дос Аньос, вероятно, встретятся в феврале в главном событии турнира UFC
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Киргизский боец Рафаэль Физиев проведёт бой с бразильским бойцом смешанных единоборств Рафаэлем дос Аньосом, сообщает MMA Fighting.
По данным источника, бойцы встрется в главном событии турнира турнира UFC, который, как ожидается, состоится 19 февраля в Лас Вегасе. При этом отмечается, что контракты на бой ещё не подписаны.
Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 победи потерпел 1 поражение.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.
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