«Он уснёт». Густафссон считает, что Чимаев победит Усмана

Шведский боец UFC Александр Густафссон поделился мнением о возможном бое между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Честно говоря, я думаю, что Чимаев отправит Усмана спать. Мне кажется, что когда он просто коснётся его подбородка, есть большая вероятность, что Камару уснёт», — приводятся слова Густафссона в «Инстаграме» ESPN MMA со ссылкой на журналиста Брэтта Окамото.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Камару Усман в последнем бою победил Колби Ковингтона судейским решением.