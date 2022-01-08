Волкановски предложил бой Корейскому Зомби

Австралийский боец смешанного стиля полулёгкой весовой категории Александр Волкановски предложил корейскому бойцу Чон Чхан Сон драться на UFC 272.
Фото Волкановского с призывом к Корейскому Зомби «Давай сделаем это!» разместил американский спотривный канал ESPN в своём «инстаграме».
Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
- 8 января 2022
-
05:13
-
04:54
-
02:33
-
00:26
- 7 января 2022
-
23:36
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14
-
12:01
-
10:52
-
10:05
-
09:14
-
06:11
-
04:35
-
00:30
- 6 января 2022
-
23:49
-
22:48
-
22:03
-
20:55
-
19:05
-
18:08
-
16:25
-
15:47