Волкановски предложил бой Корейскому Зомби

Австралийский боец смешанного стиля полулёгкой весовой категории Александр Волкановски предложил корейскому бойцу Чон Чхан Сон драться на UFC 272.

Фото Волкановского с призывом к Корейскому Зомби «Давай сделаем это!» разместил американский спотривный канал ESPN в своём «инстаграме».

Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.



Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

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