«США, я иду». Хабиб Нурмагомедов станет участником эксклюзивного мероприятия в Детройте

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где сообщил о намерении отправиться в США, чтобы принять участие в эксклюзивном мероприятии.
«США, я иду. Отправляю свою локацию: 25 января, Детройт, Мичиган. Вместе с Институтом Мифтаа и ClassAEvents я стану участником эксклюзивного вечера, который нельзя пропустить!» — написал Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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