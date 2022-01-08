Чикадзе, Родригес и Эмметт претендуют на титульный бой с Волкановски
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе, мексиканец Яир Родригес и американец Джош Эмметт выразили желание провести бой с австралийским бойцом смешанного стиля полулёгкой весовой категории Александром Волкановски. Ранее стало известно, что Макс Холлоуэй, который должен был сразиться с Волкановски, снялся с боя из-за травмы.
Каждый из троих бойцов разместил соответствующие посты в своих социальных сетях, где выразил желание провести поединок с Александром.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Александр провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Ранее сам Волкановски предложил корейскому бойцу Чон Чхан Сону драться на UFC 272.
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