Стерлинг остался недоволен постером к бою с Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где выразил недовольство постером его предстоящего боя с россиянином Петром Яном.



«В следующий раз наденьте этот пояс на моё плечо. Чтобы все могли это увидеть», — подписал постер Стерлинг.

Отметим, что этот постер не является официальным.



Напомним, поединок Яна со Стерлингом состоится 5 марта на турнире UFC 272 и претендует стать главным событием спортивного шоу. Ранее стало известно, что Макс Холлоуэй, который должен был сразиться с Александером Волкановски, снялся с боя.

Ранее подписчики страницы ESPN MMA в «Инстаграме», где и был представлен постер, массово высмеивали американца и поддерживали Яна.