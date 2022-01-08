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Стерлинг остался недоволен постером к бою с Яном

Стерлинг остался недоволен постером к бою с Яном
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где выразил недовольство постером его предстоящего боя с россиянином Петром Яном.

«В следующий раз наденьте этот пояс на моё плечо. Чтобы все могли это увидеть», — подписал постер Стерлинг.

Отметим, что этот постер не является официальным.

Напомним, поединок Яна со Стерлингом состоится 5 марта на турнире UFC 272 и претендует стать главным событием спортивного шоу. Ранее стало известно, что Макс Холлоуэй, который должен был сразиться с Александером Волкановски, снялся с боя.

Ранее подписчики страницы ESPN MMA в «Инстаграме», где и был представлен постер, массово высмеивали американца и поддерживали Яна.

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