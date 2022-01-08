«Этот парень не чувствует боли». Густафссон рассказал о тренировках Чимаева

Шведский боец UFC Александр Густафссон высказал мнение о соотечественнике Хамзате Чимаеве.

«Он не только хороший борец. Он умеет нокаутировать и проводить удушающие приёмы. Никто не тренируется так, как Хамзат. Я ездил по миру и видел тренировки многих бойцов. Чимаев не знает, что такое усталость, этот парень не чувствует боли. Он значительно вырос с момента прихода в зал. Он стал сильнее и больше. Он очень большой для бойцов полусреднего веса. К спаррингам с ним нужно быть готовым всегда, он не хочет проигрывать на тренировке ни одного раунда», — сказал Густафссон в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.



Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.