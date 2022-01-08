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«Ужин обеспечен». Дмитрий Бивол показал крупную рыбу, пойманную на рыбалке

«Ужин обеспечен». Дмитрий Бивол показал крупную рыбу, пойманную на рыбалке
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Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», показав рыбу, которую поймал на рыбалке.

«Ужин обеспечен», — подписал фото Бивол.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Дмитрия Бивола в «Инстаграме».

Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу над Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).

Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Бой в Екатеринбурге стал для Бивола первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.

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