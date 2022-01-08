Густафссон: видел, как Чимаев нокаутировал людей одним джебом

Шведский боец UFC Александр Густафссон поделился впечатлениями от силы ударов соотечественника Хамзата Чимаева во время работы в стойке.
«Даже с учётом нашей разницы в весе он бьёт сильно. Он бьёт как боец полутяжёлого веса. У него тяжёлый удар. Он очень взрывной, у него быстрые руки и эта скорость придаёт силы. Я видел, как он нокаутировал людей одним джебом», — сказал Густафссон в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
Ранее Густафссон признался, что в процессе наблюдений за Чимаевым пришёл к выводу, что Хамзат не знает, что такое усталость, и не чувствует боли.
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