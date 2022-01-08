Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Густафссон: видел, как Чимаев нокаутировал людей одним джебом

Густафссон: видел, как Чимаев нокаутировал людей одним джебом
Комментарии

Шведский боец UFC Александр Густафссон поделился впечатлениями от силы ударов соотечественника Хамзата Чимаева во время работы в стойке.

«Даже с учётом нашей разницы в весе он бьёт сильно. Он бьёт как боец полутяжёлого веса. У него тяжёлый удар. Он очень взрывной, у него быстрые руки и эта скорость придаёт силы. Я видел, как он нокаутировал людей одним джебом», — сказал Густафссон в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Густафссон признался, что в процессе наблюдений за Чимаевым пришёл к выводу, что Хамзат не знает, что такое усталость, и не чувствует боли.

Новость по теме
«Этот парень не чувствует боли». Густафссон рассказал о тренировках Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022