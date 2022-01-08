«Киев не даст столько денег». Сторона Джошуа не хочет проводить реванш с Усиком на Украине

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа, заявил, что реванш между его клиентом и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком не должен проходить на Украине, так как от этого обе стороны только проиграют в финансовом плане.
«Я думаю, что апрель — вполне реалистичная дата для этого боя. Не успеешь оглянуться, как наступит февраль, а такие противостояния требуют тщательной организации. После успешного проведения их предыдущего поединка на стадионе «Тоттенхэма» я бы опять хотел провести этот бой в Великобритании, возможно, снова там же или на «Уэмбли».
У нас есть возможность организовать бой там, где мы хотим. При этом он должен принести достаточно денег. Так мы будем знать, что хорошо выполнили свою работу. Киев не даст столько денег — это не то место, где их можно заработать, поэтому будут рассмотрены другие места за пределами Великобритании», — приводит слова Хирна ESPN GB.
- 8 января 2022
-
12:21
-
11:37
-
11:30
-
11:23
-
10:59
-
10:12
-
09:39
-
05:13
-
04:54
-
02:33
-
00:26
- 7 января 2022
-
23:36
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14
-
12:01
-
10:52
-
10:05
-
09:14
-
06:11
-
04:35
-
00:30
- 6 января 2022
-
23:49