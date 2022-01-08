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«Киев не даст столько денег». Сторона Джошуа не хочет проводить реванш с Усиком на Украине

«Киев не даст столько денег». Сторона Джошуа не хочет проводить реванш с Усиком на Украине
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Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа, заявил, что реванш между его клиентом и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком не должен проходить на Украине, так как от этого обе стороны только проиграют в финансовом плане.

«Я думаю, что апрель — вполне реалистичная дата для этого боя. Не успеешь оглянуться, как наступит февраль, а такие противостояния требуют тщательной организации. После успешного проведения их предыдущего поединка на стадионе «Тоттенхэма» я бы опять хотел провести этот бой в Великобритании, возможно, снова там же или на «Уэмбли».

У нас есть возможность организовать бой там, где мы хотим. При этом он должен принести достаточно денег. Так мы будем знать, что хорошо выполнили свою работу. Киев не даст столько денег — это не то место, где их можно заработать, поэтому будут рассмотрены другие места за пределами Великобритании», — приводит слова Хирна ESPN GB.

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