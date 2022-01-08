Нганну — о Диазе: он психопат. Просто сумасшедший

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением об американце Нейте Диазе, выступающем в полусреднем весе.



«Даже не знаю, как описать Нейта Диаза. Мне кажется, что он просто психопат. Он сумасшедший. Ему наплевать на всё. И признаюсь, мне нравится это. Он дерётся лишь для того, чтобы повеселиться. Ему неважно, выиграет он или проиграет. Он просто хочет веселиться, наслаждаться, и никто не может указывать ему, что делать. Он занимается именно тем, чем хочет. Такой он есть. Ему совершенно всё равно», — сказал Нганну в своём канале в YouTube.



Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.



Нганну в марте 2021 года нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. На его счету 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.