Нганну — о Диазе: он психопат. Просто сумасшедший

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением об американце Нейте Диазе, выступающем в полусреднем весе.
«Даже не знаю, как описать Нейта Диаза. Мне кажется, что он просто психопат. Он сумасшедший. Ему наплевать на всё. И признаюсь, мне нравится это. Он дерётся лишь для того, чтобы повеселиться. Ему неважно, выиграет он или проиграет. Он просто хочет веселиться, наслаждаться, и никто не может указывать ему, что делать. Он занимается именно тем, чем хочет. Такой он есть. Ему совершенно всё равно», — сказал Нганну в своём канале в YouTube.
Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
Нганну в марте 2021 года нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. На его счету 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.
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