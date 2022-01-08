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Российский боксёр Арест Саакян умер после тяжёлого удара в голову, полученного на ринге

Российский боксёр Арест Саакян умер после тяжёлого удара в голову, полученного на ринге
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Скончался российский боксёр Арест Саакян, получивший тяжёлую травму головы на турнире «Короли нокаутов». Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти. О смерти спортсмена сообщила его сестра, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».

От полученных травм Саакян впал в кому. У бойца был диагностирован отёк головного мозга. Арест скончался, так и не приходя в сознание.

По словам сестры боксёра, хоронить Ареста будут в столице Армении Ереване. Попрощаться с ним можно будет в Тольятти 11 января.

Фотографию можно посмотреть на странице svetlana__petrosyan в «Инстаграме».

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