Российский боксёр Арест Саакян умер после тяжёлого удара в голову, полученного на ринге

Скончался российский боксёр Арест Саакян, получивший тяжёлую травму головы на турнире «Короли нокаутов». Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти. О смерти спортсмена сообщила его сестра, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».



От полученных травм Саакян впал в кому. У бойца был диагностирован отёк головного мозга. Арест скончался, так и не приходя в сознание.



По словам сестры боксёра, хоронить Ареста будут в столице Армении Ереване. Попрощаться с ним можно будет в Тольятти 11 января.

Фотографию можно посмотреть на странице svetlana__petrosyan в «Инстаграме».