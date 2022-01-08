Пимблетт: если Оливейра может делать такое с Порье, то и я смогу

Скандальный дебютант UFC, 27-летний британец Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что сможет сделать то же самое с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, что в поединке с ним делал действующий чемпион промоушена в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра. Уверенность в этом Пимблетту дал просмотр того боя.



«Вот посмотрел я этот бой и думаю: «Если Оливейра может делать это с тобой, Дастин, то и я смогу». Это какое-то безумие, но когда просто смотришь бои, то зачастую думаешь: «Вау, если он может это сделать, то, чёрт возьми, и я смогу», — приводит слова Пимблетта MMA News со ссылкой на его выступление в Michael Bisping Podcast.



Бой с Оливейрой был последним на данный момент для Порье. Поединок прошёл на турнире UFC 269 и завершился победой бразильца удушающим приёмом.