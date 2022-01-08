Менеджер Александра Емельяненко задержан полицией по подозрению в изнасиловании
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Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержан полицией по подозрению в изнасиловании и избиении. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По сведениям источника, заявление на Бостанова написала 30-летняя девушка Лиана, которая попала в больницу с переломом ребра, серьёзной травмой грудной клетки, а также многочисленными синяками и ссадинами. Инцидент случился в ночь на 6 января мск, когда спортивный агент был с Лианой в квартире. По словам потерпевшей, Азамат избил её, после чего попытался задушить и изнасиловал. Что послужило причиной нападения, пока неизвестно.
Сообщается, что Бостанов был в близких отношениях с пострадавшей и неоднократно делился совместными фотографиями с ней в социальных сетях.
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