Хадис Ибрагимов отреагировал на ситуацию в Казахстане

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, отреагировал на происходящее в Казахстане.
«Всегда считал казахов братским народом, очень много друзей из Казахстана, сам там бывал. Очень надеюсь, что в ближайшее время всё прекратится. Не буду лезть в политику и считать кого-то правым, а кого-то нет. Я всегда за справедливость, и она восторжествует.
Всему Казахстану терпения, всем мира и добра», — написал Хадис Ибрагимов в своём «инстаграме».
26-летний Ибрагимов является бывшим чемпионом промоушена M-1 Challenge в полутяжёлом весе. В общей сложности в ММА он одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. Ранее он выступал в UFC.
В 2010 году Ибрагимов стал чемпионом Европы по ММА в весовой категории до 100 кг.
В UFC Ибрагимов провёл четыре поединка и потерпел четыре поражения. Последний бой Хадис провёл в сентябре 2020 года. Он проиграл решением судей Данило Маркесу.
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