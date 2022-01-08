Корейский Зомби согласился на бой с Волкановски

Корейский боец смешанных единоборств Чон Чхан Сон согласился на предложение австралийца Александра Волкановски провести бой на UFC 272.
Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, сделал ретвит записи Волкановски с предложением о бое, отреагировав на него эмодзи с большим пальцем вверх.
Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
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