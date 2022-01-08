Ислам Мамедов 29 января проведёт поединок с Бенсоном Хендерсоном

Российский боец Bellator Ислам Мамедов 29 января 2022 года проведёт бой с американцем Бенсоном Хендерсоном, сообщает Okko MMA.
«Исламу Мамедову предстоит второе испытание в Bellator, чтобы окончательно закрепить свой статус одного из лидеров дивизиона. Его бой назначен Со-главным событием против легендарного Бенсона Хендерсона.
Американский боец хоть и потерпел фиаско в последних 3 боях, все еще остается опасным и статусным оппонентом. Бой пройдет в уже ставшем родным для Хендерсона городе Финиксе.
Исламу 31 год и это отличный возраст для восхождения за поясом!
Верим! Надеемся! Ждем!», — сообщает Okko MMA.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
Мамедов последний поединок проводил в ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 263. В рамках основного карда Мамедов встречался с представителем США Брентом Примусом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Мамедова раздельным решением судей.
- 8 января 2022
-
19:45
-
18:46
-
17:51
-
16:16
-
16:03
-
15:26
-
14:11
-
13:07
-
12:21
-
11:37
-
11:30
-
11:23
-
10:59
-
10:12
-
09:39
-
05:13
-
04:54
-
02:33
-
00:26
- 7 января 2022
-
23:36
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
-
14:19
-
13:12
-
12:14