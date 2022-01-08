Ислам Мамедов 29 января проведёт поединок с Бенсоном Хендерсоном

Российский боец Bellator Ислам Мамедов 29 января 2022 года проведёт бой с американцем Бенсоном Хендерсоном, сообщает Okko MMA.



«Исламу Мамедову предстоит второе испытание в Bellator, чтобы окончательно закрепить свой статус одного из лидеров дивизиона. Его бой назначен Со-главным событием против легендарного Бенсона Хендерсона.



Американский боец хоть и потерпел фиаско в последних 3 боях, все еще остается опасным и статусным оппонентом. Бой пройдет в уже ставшем родным для Хендерсона городе Финиксе.



Исламу 31 год и это отличный возраст для восхождения за поясом!



Верим! Надеемся! Ждем!», — сообщает Okko MMA.

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Мамедов последний поединок проводил в ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 263. В рамках основного карда Мамедов встречался с представителем США Брентом Примусом.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Мамедова раздельным решением судей.