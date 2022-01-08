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Мэнни Пакьяо опубликовал философскую цитату в «Инстаграме»

Мэнни Пакьяо опубликовал философскую цитату в «Инстаграме»
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42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Филиппин, опубликовал философскую цитату в «инстаграме».

«Ты никогда не сможешь выиграть каждую битву, но будь уверен, что ты извлечёшь из этого уроки и сделаешь всё, чтобы выиграть войну», — написал Мэнни Пакьяо в своём «инстаграме».

Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. В сентябре 2021 года он сообщил, что завершил спортивную карьеру.

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