Мэнни Пакьяо опубликовал философскую цитату в «Инстаграме»

42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Филиппин, опубликовал философскую цитату в «инстаграме».



«Ты никогда не сможешь выиграть каждую битву, но будь уверен, что ты извлечёшь из этого уроки и сделаешь всё, чтобы выиграть войну», — написал Мэнни Пакьяо в своём «инстаграме».

Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. В сентябре 2021 года он сообщил, что завершил спортивную карьеру.