Александр Усик подрался со снегом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил новое видео «сториз» своего «инстаграма», показав, как он проводит «бой с тенью» против снежного потока.



«Стихия против стихии», — подписал видео Усик.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.



Ранее экс-соперник Фьюри рассказал, как Усику победить Тайсона.