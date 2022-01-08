Александр Усик подрался со снегом
Поделиться
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил новое видео «сториз» своего «инстаграма», показав, как он проводит «бой с тенью» против снежного потока.
«Стихия против стихии», — подписал видео Усик.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее экс-соперник Фьюри рассказал, как Усику победить Тайсона.
Новость по темеЭкс-соперник Фьюри рассказал, как Усику победить Тайсона
Комментарии
- 8 января 2022
-
22:49
-
21:59
-
20:47
-
19:45
-
18:46
-
17:51
-
16:16
-
16:03
-
15:26
-
14:11
-
13:07
-
12:21
-
11:37
-
11:30
-
11:23
-
10:59
-
10:12
-
09:39
-
05:13
-
04:54
-
02:33
-
00:26
- 7 января 2022
-
23:36
-
22:49
-
22:41
-
21:55
-
20:01
-
19:50
-
18:50
-
17:37
-
17:00
-
16:08
-
15:02
-
14:49
-
14:44
Партнерский контент