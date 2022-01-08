Чикадзе: болван Волкановски выбирает самые слабые звенья в дивизионе

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе высказался об отказе Алекса Волкановски драться с ним.



«Болван Алекс Волкановски выбирает самые слабые звенья в дивизионе — Корейского Зомби и особенно Яира Родригеса. Он отстой. Я реши свои дела в субботу и отфутболю твою карликовую головушку обратно в Сингапур, Ирландию или откуда ты там. Я не виню тебя. Я бы и сам не хотел драться с тобой, болван.



Он сказал Дане Уайту, что подерётся с любым, кроме меня. Я зарабатываю тем, что всю жизнь нокаутирую карликов. Но я ещё не отправлял в нокаут карлика и по совместительству стероидного жулика», — написал на своей странице в «твиттере» Гига Чикадзе.



Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.



Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.



Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

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