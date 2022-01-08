Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чикадзе: болван Волкановски выбирает самые слабые звенья в дивизионе

Чикадзе: болван Волкановски выбирает самые слабые звенья в дивизионе
Комментарии

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе высказался об отказе Алекса Волкановски драться с ним.

«Болван Алекс Волкановски выбирает самые слабые звенья в дивизионе — Корейского Зомби и особенно Яира Родригеса. Он отстой. Я реши свои дела в субботу и отфутболю твою карликовую головушку обратно в Сингапур, Ирландию или откуда ты там. Я не виню тебя. Я бы и сам не хотел драться с тобой, болван.

Он сказал Дане Уайту, что подерётся с любым, кроме меня. Я зарабатываю тем, что всю жизнь нокаутирую карликов. Но я ещё не отправлял в нокаут карлика и по совместительству стероидного жулика», — написал на своей странице в «твиттере» Гига Чикадзе.

Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.

Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

Новость по теме
Корейский Зомби согласился на бой с Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022