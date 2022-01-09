В UFC подтвердили бой Физиева и дос Аньоса
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В UFC подтвердили, что киргизский боец Рафаэль Физиев проведёт бой с бразильским бойцом смешанных единоборств Рафаэлем дос Аньосом. Поединок состоится 19 февраля в Лас Вегасе.
Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.
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