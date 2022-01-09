Оливейра рассказал, что без очков он почти слепой

Чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра (32-8 MMA) сообщил что его зрение настолько плохое, что он видит сразу трех бойцов во время боя в октагоне.
«Я вижу три [лица]. Если я попадаю в среднее, то это нормально. Три парня для меня — это идеально. Если я попаду в среднего, это будет хорошо. Скажу вам честно, я парень, который очень верит в Бога, и это не шутка. Если я снимаю очки, то вижу только на 50 процентов, но это никогда не мешало мне в бою. Иногда я выхожу на бой без очков, иногда в очках. Это зависит от моего настроения. Иногда мне нравится ходить в очках, чтобы выглядеть безобидным и более занудным, чем я есть на самом деле. А когда я снимаю очки, все нормально, я вижу своего оппонента с другой стороны. Бог так благословляет меня, что я могу нормально видеть. Но на улицах, если я их снимаю, я слепну», — приводит слова Оливейры BJPenn.com.
Напомним, Оливейра впервые успешно защитил титул чемпиона в лёгком весе в прошлом месяце на турнире UFC 269, когда он победил Дастина Порье удушающим захватом сзади в третьем раунде.
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