Кай Кара-Франс — про желание Сехудо драться с Волкановски: оставайся на пенсии, приятель!

Новозеландский боец смешанного стиля Кай Кара-Франс высказался о предложении экс-чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе австралийцем Алексом Волкановски.

«Оставайся на пенсии, приятель! Поверь мне, ты не хочешь, чтобы Волк проводил тебя!» — написал Кара-Франс в своём «твиттере».

Напомним, Холлоуэй снялся с боя с Волкановски из-за травмы. Сам Волкановски предложил бой корейскому бойцу Чон Чхан Сону.



Последний из поединков Кара-Франса состоялся 16 декабря с Коди Гарбрандтом и продлился всего один раунд. Новозеландец одержал победу техническим нокаутом. В настоящее время у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке.

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