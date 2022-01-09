Кай Кара-Франс — про желание Сехудо драться с Волкановски: оставайся на пенсии, приятель!
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Новозеландский боец смешанного стиля Кай Кара-Франс высказался о предложении экс-чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе австралийцем Алексом Волкановски.
«Оставайся на пенсии, приятель! Поверь мне, ты не хочешь, чтобы Волк проводил тебя!» — написал Кара-Франс в своём «твиттере».
Напомним, Холлоуэй снялся с боя с Волкановски из-за травмы. Сам Волкановски предложил бой корейскому бойцу Чон Чхан Сону.
Последний из поединков Кара-Франса состоялся 16 декабря с Коди Гарбрандтом и продлился всего один раунд. Новозеландец одержал победу техническим нокаутом. В настоящее время у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке.
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