«Кто это? Кому пофиг!» Конор Макгрегор выложил фотографию в розовом свитере
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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав свою фотографию в розовом свитере.
«Кто это? Кому пофиг!» — подписал фото Конор.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
Ранее боец UFC Майкл Чендлер включил Макгрегора в список потенциальных соперников.
Новость по темеЧендлер хочет провести бои с Порье и Макгрегором
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