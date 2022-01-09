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«Кто это? Кому пофиг!» Конор Макгрегор выложил фотографию в розовом свитере

«Кто это? Кому пофиг!» Конор Макгрегор выложил фотографию в розовом свитере
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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав свою фотографию в розовом свитере.

«Кто это? Кому пофиг!» — подписал фото Конор.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

Ранее боец UFC Майкл Чендлер включил Макгрегора в список потенциальных соперников.

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