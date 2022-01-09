Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо — президенту UFC Уайту: перестань мешать мне творить историю!

Сехудо — президенту UFC Уайту: перестань мешать мне творить историю!
Комментарии

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо обратился к президенту UFC Дане Уайту, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».

«Дана, перестань мешать мне творить историю! Я сделаю твоего мальчика», — написал Сехудо.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Генри Сехудо в «Инстаграме».

Ранее Сехудо выражал желание заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе Алексом Волкановски. Не так давно стало известно, что Холлоуэй снялся с боя из-за травмы.

Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.

Новость по теме
Кай Кара-Франс — про желание Сехудо драться с Волкановски: оставайся на пенсии, приятель!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022