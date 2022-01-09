Сехудо — президенту UFC Уайту: перестань мешать мне творить историю!

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо обратился к президенту UFC Дане Уайту, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».



«Дана, перестань мешать мне творить историю! Я сделаю твоего мальчика», — написал Сехудо.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Генри Сехудо в «Инстаграме».

Ранее Сехудо выражал желание заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе Алексом Волкановски. Не так давно стало известно, что Холлоуэй снялся с боя из-за травмы.



Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.