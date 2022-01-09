«Хорошо дали по песку». Пётр Ян показал, как тренируется в Таиланде
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.
«Субботнее утро. Хорошо дали по песку», — подписал фотографию Ян.
Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».
На фото можно увидеть близкого друга Яна Дениса Лаврентьева. Кроме того, на снимке есть Ильяс Хамзин, претендент на чемпионский пояс ONE Championship Анатолий Малыхин, Рафаэль Физиев и ряд других бойцов.
В настоящее время Ян проводит время на острове Пхукет (Таиланд), где регулярно тренируется.
Следующий бой Пётр проведёт с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок должен состояться 5 марта на турнире UFC 272. Ранее недовольство постером предстоящего боя выразил Стерлинг.
Новость по темеСтерлинг остался недоволен постером к бою с Яном
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