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«Хорошо дали по песку». Пётр Ян показал, как тренируется в Таиланде

«Хорошо дали по песку». Пётр Ян показал, как тренируется в Таиланде
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.

«Субботнее утро. Хорошо дали по песку», — подписал фотографию Ян.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

На фото можно увидеть близкого друга Яна Дениса Лаврентьева. Кроме того, на снимке есть Ильяс Хамзин, претендент на чемпионский пояс ONE Championship Анатолий Малыхин, Рафаэль Физиев и ряд других бойцов.

В настоящее время Ян проводит время на острове Пхукет (Таиланд), где регулярно тренируется.

Следующий бой Пётр проведёт с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок должен состояться 5 марта на турнире UFC 272. Ранее недовольство постером предстоящего боя выразил Стерлинг.

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