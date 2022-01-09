Скандальный друг Конора Макгрегора поругался с известным журналистом

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный эксцентричным поведением и дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вступил в перепалку с известным журналистом и инсайдером Ариэлем Хельвани.



Дэнису не понравилось, что Хельвани поддержал блогера Джейка Пола во время его жёсткого обмена мнениями с президентом UFC Даной Уайтом. После этого он оскорбил журналиста, разместив соответствующий пост в своём «твиттере». Хельвани не стал медлить с ответом и в свою очередь также нагрубил Диллону.

Тогда друг Макгрегора продолжил:

«Ариэль, достаточно того, что тебя уволили все средства массовой информации. Не выпрашивай крох у шутника Пола, нападая на меня. Просто исчезни. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прочитать твои безжизненные опусы. Ты ужасно пишешь. Что ты сделал с теми деньгами, которые тебе давала мама на уроки письма? Видит бог, ты не покупал абонемент в спортзал, потому что твои руки похожи на автомобильные антенны», — написал Дэнис.