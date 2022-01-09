«Больше он не заговорит». Аскаров резко высказался о Кара-Франсе после его слов о Сехудо

Российский боец UFC Аскар Аскаров отреагировал на довольно резкое высказывание новозеландца Кая Кара-Франса об экс-чемпионе UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо.



«Оставайся на пенсии, приятель! Поверь мне, ты не хочешь, чтобы Волк проводил тебя!» — писал ранее Кара-Франс, комментируя предложение Сехудо заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе австралийцем Алексом Волкановски.



«Трипл Си, я разобью этого парня. Он больше никогда не заговорит. Скоро увидимся», — написал Аскаров в своём «твиттере».



Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.