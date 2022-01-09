«Больше он не заговорит». Аскаров резко высказался о Кара-Франсе после его слов о Сехудо

Российский боец UFC Аскар Аскаров отреагировал на довольно резкое высказывание новозеландца Кая Кара-Франса об экс-чемпионе UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо.
«Оставайся на пенсии, приятель! Поверь мне, ты не хочешь, чтобы Волк проводил тебя!» — писал ранее Кара-Франс, комментируя предложение Сехудо заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе австралийцем Алексом Волкановски.
«Трипл Си, я разобью этого парня. Он больше никогда не заговорит. Скоро увидимся», — написал Аскаров в своём «твиттере».
Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.
- 9 января 2022
-
12:25
-
12:15
-
11:49
-
11:46
-
10:59
-
10:26
-
10:08
-
09:23
-
09:12
-
08:32
-
08:17
-
05:46
-
02:08
-
00:43
- 8 января 2022
-
23:39
-
22:49
-
21:59
-
20:47
-
19:45
-
18:46
-
17:51
-
16:16
-
16:03
-
15:26
-
14:11
-
13:07
-
12:21
-
11:37
-
11:30
-
11:23
-
10:59
-
10:12
-
09:39
-
05:13
-
04:54