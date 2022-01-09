Лиана Джоджуа ответила на вопрос о дальнейших планах после увольнения из UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа ответила на вопрос о дальнейших планах. Напомним, в середине ноября прошлого года стало известно, что Джоджуа уволена из UFC.
«Сейчас я восстанавливаю здоровье и отдыхаю. А так мы открыты к предложениям от разных лиг. У меня были тяжёлые два года, думаю, как и у всех в пандемию. Каждый столкнулся с рядом проблем», — ответила Лиана в своём «инстаграме».
Последний бой в UFC Лиана провела с представительницей США Кортни Кейси. Поединок проходил на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американке. Это поражение стало для Джоджуа вторым подряд. В октябре 2020-го она проиграла Миранде Маверик (США).
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